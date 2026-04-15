Gli Internazionali d’Italia fanno tappa a Ostia | in arrivo gli allestimenti interattivi

A Ostia, gli Internazionali d’Italia si preparano ad essere presenti con nuovi allestimenti interattivi, nel quadro di un progetto di diffusione dell’evento che coinvolge tutta la città. Roma Capitale ha deciso di estendere la manifestazione oltre il Foro Italico, puntando a coinvolgere anche le zone limitrofe e offrire un’esperienza più ampia e accessibile ai cittadini. La presenza a Ostia rappresenta un passo in questa direzione.

C’è anche Ostia nella strategia con cui Roma Capitale punta a rendere gli Internazionali d’Italia un evento sempre più diffuso e riconoscibile, non solo al Foro Italico ma in tutta la città. A sottolinearlo è stato Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, intervenendo a margine della conferenza stampa di presentazione dell’ 83esima edizione del torneo. Nel suo intervento, Onorato ha rivendicato il lavoro di promozione svolto da Roma negli ultimi anni per accompagnare la crescita internazionale della manifestazione. Secondo l’assessore, gli Internazionali sono diventati uno dei grandi eventi più...🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Leggi anche: Tennis. Gli Internazionali d’Italia fanno tappa al Ct Spezia Il capo del calcio italiano Gravina sminuisce gli altri sport, ma gli rispondono proprio quelli che fanno vincere l’ItaliaNon accenna a diminuire l’eco delle polemiche dopo l’eliminazione dell’Italia dai Mondiali di calcio 2026. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: IBI 26, martedì 14 aprile la presentazione ufficiale; Internazionali d'Italia a Roma: i numeri e le novità dell'edizione 2026; Matteo Berrettini, wild card a Roma: l'elenco degli invitati agli Internazionali d'Italia 2026 • Tennis; Internazionali BNL d'Italia 2026: il grande tennis torna a Roma. Programmi, orari e tennisti in gara. Tennis, si scaldano i motori degli Internazionali d'Italia. I tre obiettivi della FederazioneMentre nel circuito tennistico è iniziato il torneo Atp 500 di Barcelona, a Roma si scaldano i motori per gli attesissimi Internazionali Bnl ... iltempo.it Sinner mette in crisi il derby Roma-Lazio: caos per gli Internazionali. Binaghi, l’ultima trovata e l’attacco a MalagòSinner mette in crisi il derby Roma-Lazio: caos per gli Internazionali. Binaghi, l’ultima trovata e l’attacco a Malagò ... sport.virgilio.it 21 CAMPI DA GIOCO PER GLI IBI26 È un’edizione scoppiettante quella che si prospetta per gli Internazionali BNL d’Italia 2026, con 21 campi divisi tra Foro Italico (19) e Lungotevere (2) La Grand Stand Arena, completamente rinnovata all’interno de - facebook.com facebook Il Foro Italico cambia volto: due nuove arene per gli Internazionali e il Centrale con vista Nba roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com