Glaucoma oculista | Estate e primavera le stagioni più difficili'

In Italia ci sono circa 500mila persone affette da glaucoma, una malattia che può portare alla perdita della vista. Si stima che altrettante persone siano ignare di avere questa condizione, poiché spesso non presenta sintomi evidenti. Un oculista ha precisato che le stagioni più difficili per chi convive con questa patologia sono l’estate e la primavera, periodi in cui la pressione oculare può peggiorare.

Roma, 15 apr. (Adnkronos Salute) - In Italia vivono 500mila pazienti colpiti da glaucoma, ma si calcola vi siano almeno altrettante persone che non sanno di avere la patologia. Quindi oltre 1 milione di persone soffre di una malattia oculare cronica-progressiva che, se non viene trattata, può portare a danni permanenti al nervo ottico e alla perdita della vista. E la primavera e l'estate sono le stagioni più difficili, tanto che alcuni pazienti non riescono, nelle ore centrali della giornata, a tenere aperti gli occhi in un ambiente esterno. "E' tutta colpa della fotofobia, uno dei sintomi più temuti e frequenti - spiega Luciano...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Glaucoma, oculista: "Estate e primavera le stagioni più difficili' Notizie correlate “Ho passato 3-4 anni molto difficili nella mia vita, i più difficili. La ‘farfallina’? Si è un po’ allargata con le gravidanze…”: le confessioni di Belen da FazioLa showgirl argentina si racconta a Che Tempo Che Fa: gli anni complicati, gli attacchi di panico e il ritorno a Sanremo “Ho passato tre quattro anni... Leggi anche: Minigonne di tendenza per la Primavera-Estate 2026: dalle pieghe al denim, le versioni più chic della stagione Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Diritto alla salute negato in Calabria: per un esame oculistico l’attesa arriva al 2028; Lente a contatto intelligente per il glaucoma; Verso l’addio al termine pre-diabete, in arrivo riclassificazione del tipo 2: ecco perché. Glaucoma, oculista: Estate e primavera le stagioni più difficili'In Italia si stimano oltre 1 mln di casi ma la metà dei pazienti non lo sa - Quaranta: 'Difficile la diagnosi precoce, impossibile la prevenzione primaria, ma ci sono terapie che rallentano il decorso ... adnkronos.com Glaucoma, cresce la prevenzione grazie al ritorno dagli oculistiSempre più italiani scelgono di rivolgersi all'oculista, e non all'ottico, per controllare la vista e farsi prescrivere gli occhiali. Un cambio di abitudini che, secondo gli esperti, sta favorendo la ... ansa.it Al Mater Salutis è stata eseguita una nuova operazione di chirurgia mini-invasiva del glaucoma dall'equipe del dottor Gabriele Vizzari, che permette di ridurre il trauma operatorio e migliorare il recupero funzionale del paziente - facebook.com facebook