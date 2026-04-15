Giù l’ex Naomi L’ipotesi di nuove concessioni

Sul lungomare di Marina, ieri mattina, è iniziata una demolizione in un’area conosciuta come l’ex Naomi. Il rumore delle ruspe ha attirato numerosi passanti che si sono fermati a osservare e a scattare foto. La demolizione ha coinvolto l’edificio che si trovava in quella zona, mentre sul fronte delle concessioni si discute di possibili rinnovi o nuove autorizzazioni per le strutture presenti lungo la passeggiata.

Sul lungomare di Marina è iniziata una demolizione destinata a restare nella memoria collettiva. Ieri mattina, il fragore delle ruspe ha richiamato una folla di curiosi, molti dei quali armati di smartphone per immortalare il cantiere nell’area dell’ex Naomi. Un momento storico che segna la fine di anni di degrado per il litorale, trasformando i vecchi ruderi in un ricordo del passato. L’intervento, per 149.674 euro, punta a "radere al suolo le vecchie strutture in elevazione e le opere accessorie, ripristinando integralmente lo stato dei luoghi". Per finanziare l’opera, il Comune ha "investito 150mila euro, cui se ne aggiungono altrettanti dal ministero dell’Interno".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giù l’ex Naomi. L’ipotesi di nuove concessioni Dalle supermodelle anni ’90 alle nuove icone: torna Elite Model Look, arriva a Roma la finale mondiale per incoronare le nuove Naomi Campbell e Cindy CrawfordC’è stata un’epoca, nella moda, in cui il mito delle top model irraggiungibili era sulla bocca di tutti. Leggi anche: Infrastrutture, nuove concessioni balneari: Mit al lavoro per il bando di gara