Giornata Nazionale del Made in Italy | Olivetti protagonista tra Torino e Ivrea con due mostre in chiave intelligenza artificiale e sport

Da torinotoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy 2026, l'Associazione Archivio Storico Olivetti organizza due mostre che si svolgono tra Torino e Ivrea. Le esposizioni mettono in evidenza aspetti legati all’intelligenza artificiale e allo sport, celebrando l’eredità storica e le innovazioni dell’azienda. L’evento si inserisce nel calendario di commemorazioni dedicate alla promozione delle eccellenze italiane nel settore industriale.

In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy 2026 l'Associazione Archivio Storico Olivetti celebra l'eredità e l'innovazione della celebre industria eporediese con due appuntamenti di rilievo. Le iniziative, che spaziano dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale al legame con i.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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