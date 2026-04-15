Giornata Nazionale del Made in Italy | Olivetti protagonista tra Torino e Ivrea con due mostre in chiave intelligenza artificiale e sport

In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy 2026, l'Associazione Archivio Storico Olivetti organizza due mostre che si svolgono tra Torino e Ivrea. Le esposizioni mettono in evidenza aspetti legati all’intelligenza artificiale e allo sport, celebrando l’eredità storica e le innovazioni dell’azienda. L’evento si inserisce nel calendario di commemorazioni dedicate alla promozione delle eccellenze italiane nel settore industriale.

In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy 2026 l'Associazione Archivio Storico Olivetti celebra l'eredità e l'innovazione della celebre industria eporediese con due appuntamenti di rilievo. Le iniziative, che spaziano dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale al legame con i.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate euteknos protagonista alla giornata nazionale del made in italy 2026: istituzioni, imprese e giovani a confronto sul futuro del paeseLa Bassa Padovana sarà al centro della scena nazionale del “saper fare italiano”. Giornata Nazionale del "Made in Italy" a Villa Pisani di Stra con EuteknosLa Bassa Padovana sarà al centro della scena nazionale del “saper fare italiano”. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Giornata nazionale del Made in Italy 2026, i dati sull'eccellenza italiana nel mondo; Giornata nazionale del Made in Italy; Porte aperte al Dipartimento per la giornata del Made in Italy 2026; Ferrari Trento rinnova la sua adesione alla Giornata Nazionale del Made in Italy. Giornata Nazionale del Made in Italy 2026: eventi in SiciliaLa Giornata Nazionale del Made in Italy è stata istituita nel 2023. La data non è casuale: coincide con la nascita di Leonardo da Vinci, un simbolo potente di ingegno e visione. In tutta Italia si cel ... 98zero.com Giornata Nazionale del Made in Italy, a Firenze il modello via Guelfa per rilanciare l’artigianato nei centri storiciIn occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, i vertici nazionali di CNA e Confartigianato hanno visitato il nuovo Polo artigiano di via Guelfa, ... laprimapagina.it In occasione della terza Giornata nazionale del Made in Italy celebriamo ciò che rende l’Italia unica nel mondo: filiere produttive che tengono insieme tradizione e innovazione, territori e lavoro, qualità e competitività, e che oggi continuano ad affermarsi nei m - facebook.com facebook 15 Aprile – Giornata Nazionale del Made in Italy Celebriamo il talento, la creatività e la capacità tutta italiana di trasformare idee, tradizione e innovazione in eccellenze riconosciute nel mondo. Il Made in Italy è identità, lavoro, impresa, ricerca e qualità: u x.com