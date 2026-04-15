Giornata del Made in Italy Urso | 800 eventi formazione e competenze al centro

In occasione della Giornata del Made in Italy sono stati organizzati oltre 800 eventi, coinvolgendo circa 150 imprese e laboratori aperti al pubblico. Sono stati programmati 350 appuntamenti pubblici e 50 mostre immersive, con un totale di 65 occasioni di formazione dedicate a promuovere le competenze nel settore. La giornata si è concentrata sulla valorizzazione dei prodotti e delle imprese italiane attraverso iniziative diverse e coinvolgenti.

Oltre 800 eventi, 150 imprese e laboratori aperti, 350 appuntamenti pubblici, 50 mostre immersive e 65 occasioni di formazione. Sono i numeri della Giornata nazionale del Made in Italy 2026 illustrati dal ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un video messaggio inviato all’evento “Artigianalità in Italia 2026”, organizzato da Il Sole 24 Ore in collaborazione con Firenze Fiera. Numeri in forte crescita. Urso ha sottolineato come l’edizione 2026 rappresenti un nuovo record: “In soli due anni le iniziative sono più che raddoppiate: oltre 800 eventi, 150 imprese e laboratori aperti, 350 appuntamenti pubblici, 50 mostre immersive, 65 occasioni di formazione.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Leggi anche: Made in Italy, 800 eventi: focus sulla formazione Giornata del Made in Italy da record. Oltre 800 eventi nella terza edizioneIl Made in Italy si prepara a celebrare la sua terza Giornata nazionale con numeri in costante crescita e con un calendario sempre più ricco di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Giornata nazionale del Made in Italy 2026, i dati sull'eccellenza italiana nel mondo; Porte aperte al Dipartimento per la giornata del Made in Italy 2026; Giornata del Made in Italy 2026; Giornata nazionale del Made in Italy. Giornata del made in Italy: raggiunti i 1000 marchi storici, per un fatturato di 93,6 miliardi di euroE' stato presentato oggi, in occasione della giornata del made in Italy, a Roma, presso la sede del Mimt, il rapporto L’Italia dei 1000 marchi storici ... fashionunited.it Giornata del Made in Italy: i dati sull’eccellenza italiana nel mondo e il punto sul settore della modaIl 15 aprile ricorre la Giornata del Made in Italy, per celebrare l'eccellenza italiana nel mondo. Moda tra i settori più apprezzati. mam-e.it Oggi in occasione della giornata del made in Italy l'evento in Confindustria Benevento #Benevento - facebook.com facebook 15 aprile | Giornata nazionale del Made in Italy Creatività. Qualità. Saper fare. Nei territori, le radici del Made in Italy. #GiornataNazionaleMadeinItaly2026 @UrsoAdolfo @mimit x.com