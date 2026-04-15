Giampilieri la passerella sul torrente ha i giorni contati ma c' è la richiesta per mantenerla attiva

La passerella sul torrente di Giampilieri, realizzata temporaneamente durante i lavori per il raddoppio ferroviario, sta per essere rimossa. La comunicazione ufficiale arrivata lo scorso novembre indica che questa struttura, che collega le due sponde del torrente, sarà presto smantellata. Tuttavia, è stata presentata una richiesta per mantenere aperto il passaggio.

Ha i giorni contati la passerella sul torrente Giampilieri. Nel novembre scorso è stata infatti comunicata la soppressione del passaggio realizzato provvisoriamente durante i lavori per il raddoppio ferroviario. Ma adesso c'è la richiesta per mantenerlo attivo vista l'importanza che riveste dal.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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