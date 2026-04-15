Già abilitata per inglese alla primaria insegno da anni al concorso PNRR non ottengo l’idoneità Lettera

Una docente che insegna da anni e ha già ottenuto l'abilitazione in inglese alla scuola primaria si trova a non aver raggiunto l’idoneità nel recente concorso PNRR. Nella sua lettera, si confronta con un’altra candidata che ha sostenuto due prove orali, una per l’infanzia e una per la primaria, dopo aver affrontato una prova scritta comune. Entrambe condividono l’esperienza di aver partecipato alle selezioni senza aver ottenuto il risultato sperato.

Mi ritrovo anche io nelle parole di questa candita al concorso pnrr3. Come lei, pur io, ho sostenuto due prove orali a seguito di una comune prova scritta: la prova orale per l'infanzia e la prova orale per la primaria. Le due prove si sono susseguite con una distanza di poche settimane di tempo e sono state valutate da due commissioni differenti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Docenti già assunti da concorso PNRR non possono iscriversi negli elenchi regionali neanche per altra classe di concorso, non è una alternativa alla mobilitàNel question time del 16 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, rappresentante sindacale di... Concorso PNRR secondaria Calabria: il TAR annulla la graduatoria di Inglese per l’errata valutazione dei titoli dei candidatiIl TAR della Calabria annulla la graduatoria di Inglese del concorso PNRR per l'errata valutazione dei titoli dei candidati L'articolo .