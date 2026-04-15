Gestire il conflitto in classe | Vi spiego le mie strategie La mia sperienza di docente in Norvegia INTERVISTA ad Elio Mondello Anza

Un insegnante con esperienza in sei Paesi diversi condivide le sue strategie per gestire i conflitti in classe, affrontando le sfide quotidiane di un ambiente multiculturale in Norvegia. In un’intervista, racconta come ha affrontato situazioni di tensione tra studenti e quali metodi utilizza per mantenere un clima di rispetto e collaborazione. La sua esperienza si inserisce in un percorso professionale iniziato tra le mura di una scuola italiana, poi proseguito all’estero.

Dalle difficoltà vissute tra i banchi di scuola a un percorso professionale che attraversa sei Paesi, fino all’insegnamento in contesti multiculturali in Norvegia. La testimonianza di Elio Mondello Anza, raccolta nel format I Protagonisti di Orizzonte Scuola, offre uno sguardo operativo su temi centrali per il sistema educativo: gestione del disagio, costruzione del clima di classe, motivazione degli studenti e confronto tra modelli educativi europei. Ne emerge una riflessione che intreccia pratica didattica, esperienza personale e visione pedagogica. L'articolo Gestire il conflitto in classe: “Vi spiego le mie strategie”. La mia sperienza di docente in Norvegia.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Dal palco di Zelig all’insegnamento, “vi spiego perché”. Intervista ad Enzo LimardiC’è chi entra a scuola portandosi dietro una vita intera, fatta metaforicamente di palcoscenici, luci, risate e applausi. Cremonese, Giampaolo con orgoglio dopo il Parma: «Dedico la vittoria alla squadra, solidarietà a Nicola. Vi spiego le mie scelte di formazione»Calciomercato Inter, Romano conferma l’assalto a Vicario: l’italiano è il primo nome per il dopo Sommer! Le ultime Calciomercato Milan: incontro...