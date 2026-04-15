A Genova è stata istituita una squadra speciale incaricata di rafforzare la sicurezza sui cantieri stradali. Il nuovo sistema prevede controlli più rigorosi e sanzioni più severe per garantire la qualità dei lavori in corso. Questa iniziativa mira a prevenire irregolarità e a tutelare l’incolumità pubblica durante le operazioni di costruzione e manutenzione delle strade.

L’amministrazione di Genova mette in campo un nuovo sistema di vigilanza per blindare la qualità dei cantieri stradali, puntando su controlli tecnici e sanzioni più severe. L’assessore alle manutenzioni e ai lavori pubblici, Ferrante, ha confermato l’avvio di una fase sperimentale che mira a monitorare non solo le aperture del sottosuolo, ma soprattutto la correttezza con cui gli operatori ricostituiscono il manto stradale dopo i lavori. La strategia comunale si muove su due binari paralleli: da un lato la revisione del regolamento sulle rotture del suolo pubblico, già programmata dieci mesi fa e prossima alla discussione in giunta, commissione e consiglio per la ratifica finale; dall’altro, l’attivazione immediata di un nucleo operativo sul territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova: squadra speciale per blindare i cantieri e sanzionare i lavori

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