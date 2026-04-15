Il 31 marzo, intorno alle 21, Matteo Ruggeri afferma di trovarsi a casa sua a Madrid, dove aveva anche amici a cena che possono confermarlo. La sera in questione, si discute della sua presenza o assenza durante una partita o un evento a Zenica, mentre il suo nome viene menzionato in relazione a una partita contro il Barcellona e a un ipotetico coinvolgimento in Bosnia. Ruggeri ha dichiarato di avere un alibi che lo esclude da eventuali coinvolgimenti in quella serata.

Dov’era Matteo Ruggeri quella sera? Il 31 marzo, intorno alle 21, cosa faceva? Dice che ha un’alibi. Che non era a Zenica, che era a casa sua a Madrid, aveva pure amici a cena che possono confermarlo. E poi produce a supporto – “sia messo agli atti” – la lista dei convocati dell’Italia, controfirmata dal ct Gennaro Gattuso. Lui, per l’appunto, non c’è. Non serviva, evidentemente, il titolare della fascia sinistra dell’Atletico Madrid di Simeone. Quello che, con un certo sprezzo del pericolo, sul Mundo Iñako Díaz-Guerra definisce “il Maldini ancora grezzo”. Eppure, per la metrica narrativa che ne accompagna la carriera – uomo di sofferenza, grinta, bontà, apologeta del martirio – quanto sarebbe piaciuta a Ringhio questa immagine: DEJARON LA SANGRE EN EL CAMPO Otro choque, otra polémica.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gattuso, lo hai visto Ruggeri contro il Barcellona? Nemmeno lui serviva in Bosnia?

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