Il vice premier ha riaperto il dibattito sulla gestione delle forniture di gas provenienti dalla Russia, sottolineando le divergenze all’interno della maggioranza di governo. La questione riguarda la sicurezza energetica e le modalità di approvvigionamento, con discussioni che si concentrano sulle strategie da adottare fino al 2027. La polemica si inserisce in un contesto più ampio di confronto tra le forze politiche sulla nostra dipendenza energetica da Mosca.

Il vice premier Matteo Salvini ha riaperto il dibattito sulla gestione delle forniture energetiche provenienti dalla Russia, mettendo in luce le divergenze interne alla maggioranza di governo riguardo all’approccio con Mosca. La dichiarazione del leader della Lega segue le recenti posizioni espresse dall’amministratore delegato di Eni, Descalzi, che ha sollevato l’ipotesi di una sospensione del divieto sul gas russo a partire dal 1° gennaio 2027, un’idea che ha trovato un ostacolo nella linea tracciata dalla premier Meloni. Divergenze strategiche tra Palazzo Chigi e la politica energetica nazionale. All’interno dell’esecutivo si manifestano visioni differenti sulla gestione dei flussi di combustibile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gas russo 2027: la sfida di Salvini per la sicurezza energetica

Notizie correlate

Gas russo di nuovo in Europa contro la crisi energetica, la proposto all’UeL’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha gettato un petardo nel dibattito sull’energia invitando alla sospensione del divieto sulle...

Europa energetica: ridotta la dipendenza dal gas russo, nuovi fornitori e investimenti in infrastrutture.L’Europa al bivio energetico: quattro anni dopo, la svolta verso l’indipendenza dal gas russo si fa concreta Dopo anni di tensioni geopolitiche e...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Guerra Iran, Descalzi: Necessario sospendere bando su gas russo al 2027; Descalzi richiama l’Europa: Sospendere l’addio al gas russo; Gas, Descalzi: Necessario sospendere bando Russia che scatterà il 1 gennaio 2027?; Corto circuito europeo: la UE mette al bando il gas russo ma ne aumenta le importazioni.

Descalzi: Necessario sospendere il bando sul gas russo. Sospendiamo un attimo di darci martellate in testa?L'ad di Eni chiede di fermare il bando sul gas russo dal 2027 e rivedere la tassa sull'industria pesante: Non possiamo essere dogmatici ... ilfattoquotidiano.it

Gas russo, Descalzi chiede stop al ban 2027: ma l’UE può permetterselo?L’ad di Eni, Claudio Descalzi ha chiesto di sospendere il ban UE, ma potrebbe non essere la strategia migliore. rinnovabili.it

Sul gas russo serve chiarezza e soprattutto serve una strategia europea vera. Oggi siamo davanti a un paradosso: si annuncia lo stop definitivo alle importazioni dalla Russia dal 2027, ma senza strumenti comuni per affrontarne le conseguenze economiche e - facebook.com facebook

"Descalzi parla come operatore, la scelta Ue di cessare con il gas russo a fine 2026 è una scelta precisa di appoggio all' #Ucraina, più avanti si vedrà": così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ( @MASE_IT), Pichetto Fratin ( @GPichetto) al S x.com