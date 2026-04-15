Un nuovo pozzo di gas in Egitto, denominato Denise W 1, è stato individuato recentemente, ma la scoperta non garantisce ancora una piena sicurezza energetica per il paese. Eni ha annunciato un rafforzamento della presenza nel settore, mentre la regione continua a essere interessata da tensioni che mettono in discussione la stabilità del sistema energetico egiziano. La situazione rimane complessa, con la necessità di ulteriori sviluppi per assicurare approvvigionamenti affidabili.

Eni rafforza il ruolo energetico dell’Egitto, ma la guerra regionale mostra tutta la fragilità del sistema. La nuova scoperta di gas e condensati annunciata da Eni insieme al governo egiziano ha un valore che va ben oltre il dato tecnico. Il pozzo Denise W 1, perforato al largo della costa mediterranea egiziana nel blocco di Temsah, conferma che il sottosuolo del Mediterraneo orientale continua a offrire risorse importanti e che l’Egitto resta uno dei principali snodi energetici della regione. Ma proprio mentre il Cairo celebra una scoperta significativa, emerge con ancora maggiore chiarezza il vero problema: l’Egitto dispone di potenzialità energetiche rilevanti, eppure continua a vivere una condizione di vulnerabilità strutturale che la guerra in Medio Oriente ha soltanto aggravato.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Gas egiziano: il pozzo Denise W 1, la scoperta che non basta a mettere in sicurezza il Cairo

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