A Garlasco, emergono nuovi audio che coinvolgono una persona chiamata Bruzzone, suscitando nuovamente l’attenzione sul caso. La vicenda, caratterizzata da diverse sentenze e ricostruzioni, continua a essere al centro di discussioni e dubbi. Questa scoperta si inserisce in un quadro di ricostruzioni che si sono susseguite nel tempo, senza che siano stati definiti completamente i contorni della vicenda.

C’è un filo sottile che torna a tendersi attorno al delitto di Garlasco, una vicenda che negli anni ha attraversato sentenze, polemiche e ricostruzioni alternative senza mai smettere di alimentare interrogativi. Ora, a riaccendere l’attenzione sono alcuni audio rimasti finora nell’ombra, frammenti sonori che – almeno nelle intenzioni di chi li ha registrati – prometterebbero di riscrivere il perimetro del caso. Ma tra suggestione e realtà, il confine appare ancora una volta fragile. Garlasco: nuovi audio e pista alternativa. A riportare al centro della scena è la criminologa Roberta Bruzzone, che si trova in possesso di questi file audio legati all’omicidio di Chiara Poggi.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Garlasco, Bruzzone ha nuovi audio: “Chi coinvolgono”

Garlasco, Roberta Bruzzone: «Chiara Poggi scoprì un giro di cocaina»

Roberta Bruzzone ha nuovi audio su Garlasco: “Coinvolgono Cappa, Sempio e Bertani, ma io non ci credo”Gli audio sul delitto di Garlasco in possesso alla criminologa Roberta Bruzzone parlerebbero di una pista alternativa che vedrebbe coinvolti Stefania...

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Garlasco, Bruzzone: "Sempio e Bertani esecutori con la regia di Stefania Cappa", nuovi audio "riscrivono il delitto" x.com