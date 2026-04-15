Il prossimo 12 e 13 giugno, sulla spiaggia Alle Foci del Sarca a Torbole, si terrà un festival musicale internazionale dedicato alla musica elettronica. Due artisti di fama mondiale si esibiranno durante le due serate, attirando un pubblico proveniente da diverse regioni. L’evento si svolge in un’area all’aperto, con un palco installato sulla spiaggia e un’area dedicata ai visitatori.

Il 12 e il 13 giugno prossimi, la spiaggia Alle Foci del Sarca a Torbole diventerà il palcoscenico di un evento musicale di portata internazionale. L’Horizon Lake Garda Music Festival ha appena svelato i nuovi nomi che arricchiranno la line-up della sua edizione 2026, confermando la volontà di posizionarsi come un punto di riferimento per la scena elettronica globale attraverso una programmazione che vede già protagonista Dimitri Vegas nella serata di apertura. La strategia artistica dell’evento punta su un mix di icone consolidate e talenti capaci di trascinare le folle. Oltre alla presenza di Dimitri Vegas, il festival ha annunciato l’arrivo di Steve Angello, figura storica legata agli Swedish House Mafia e pilastro della musica dance contemporanea per il suo stile distintivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Garda, il festival EDM che spacca: Dimitri Vegas e Steve Angello a Torbole

Accadde oggi: 1 aprile, Steve Jobs e Steve Wozniak fondano la AppleStephen Wozniak e Steve Paul Jobs furono compagni di liceo agli inizi degli anni Settanta e avevano continuato a sentirsi anche dopo la scuola.

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