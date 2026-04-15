Una recente gaffe trasmessa dal Tg2 ha fatto rapidamente il giro del web. Durante un servizio della rubrica Costume & Società, sono state mostrate immagini di Christina Aguilera e Sabrina Carpenter, presentandole come madre e figlia. Tra le due artiste non ci sono relazioni di parentela e l’errore ha attirato l’attenzione degli utenti sui social, dove il video si è diffuso velocemente.

Una gaffe del Tg2 è diventata virale nelle ultime ore: in un servizio della rubrica Costume & Società, Christina Aguilera e Sabrina Carpenter sono state presentate come madre e figlia, nonostante tra le due artiste non esista alcun legame familiare. quando non ti affidi allo stagista gay della redazione pic.twitter.comksitoczPvT — Spirito Sfranto (@SpiritoSfranto) April 14, 2026 Il passaggio incriminato è arrivato all’interno di un servizio dedicato ai personaggi famosi e ai loro figli, con un focus sulle differenze d’età poco evidenti. Proprio in questo contesto, il Tg2 ha mostrato un video delle due artiste insieme, accompagnandolo con la frase: “ Christina ne ha 45 e Sabrina 26: chi direbbe che sono madre e figlia? ”.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Gaffe al TG2: Christina Aguilera e Sabrina Carpenter scambiate per madre e figlia (ma c’è un motivo) – VIDEO

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