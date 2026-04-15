Futsal Benevento 5 | al termine della gara di sabato la premiazione per la vittoria del campionato

Dopo la partita tra Benevento 5 e Atletico Canicattì in programma sabato 18 aprile alle 15, si terrà la premiazione ufficiale della squadra per la conquista del campionato. La cerimonia sarà organizzata dalla Divisione Calcio a Cinque e si svolgerà al termine della sfida. La squadra di Benevento 5 ha vinto il campionato e riceverà il riconoscimento ufficiale al termine dell'incontro.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il GG Team Wear Benevento 5 comunica che, al termine della sfida contro l’Atletico Canicattì, in programma sabato 18 aprile alle 15, la Divisione Calcio a Cinque procederà alla premiazione ufficiale della squadra per la vittoria del campionato. La società invita tutti i tifosi a trattenersi presso il PalaTedeschi al termine dell’incontro per condividere insieme questo importante traguardo sportivo. Sarà un momento di festa e celebrazione, da vivere con la squadra e con tutto l’ambiente giallorosso. La presenza del pubblico rappresenta, come sempre, un elemento fondamentale per rendere ancora più speciale un appuntamento che resterà nella storia del club.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Futsal, Benevento 5: al termine della gara di sabato la premiazione per la vittoria del campionato Notizie correlate Calcio a 5. Futsal Torrita, la stagione entra nel vivo. Sabato scorso bella vittoria a Livorno. Domani confronto con la MattagnaneseSi entra nel vivo della stagione sportiva per il Futsal Torrita (serie B, girone C). Catanzaro, vittoria netta su Benevento 75-53: giallorosse inarrestabili al PalaMiwa e consolidate in campionato.L’Edilizia Innovativa Catanzaro ha dominato la Cestistica Benevento con un netto 75-53 al Pala Miwa, in una partita che ha visto le giallorosse di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Scheda squadra Benevento 5; Il Benevento torna in Serie A: buona la terza, l’accoppiata giallorossa è servita; Benevento, 11-04-2026 18:39; Futsal, Benevento5 ospite della Lazio: secondo match point per la promozione in massima serie. Roma 1927 Futsal travolge il Benevento per 4-1: giallorossi ancora in testa al gironeTre su tre. La Roma 1927 Futsal ha liquidato la pratica Benevento vicendo al Pala Olgiata per 4-1. Giallorossi dopo tre giornate di campionato di Serie A, che mantengono la testa del girone con nove ... ilmessaggero.it Futsal, parte la Serie A: tutte le sfide del campionato gratis su YoutubeÈ l’alba di una nuova stagione per il campionato italiano di Serie A di Futsal. Sedici squadre al via, pronte a giocarsi lo scudetto attraverso i playoff che coinvolgeranno le prime 8 classificate ... corrieredellosport.it In ricordo di Danilo D'Argenio: la Sandro Abate gioca col cuore Avellino risponde presente per ricordare Danilo. La Sandro Abate protagonista di una serata carica di emozione. Il futsal si trasforma in un messaggio di comunità facebook