Futsal Benevento 5 | al termine della gara di sabato la premiazione per la vittoria del campionato

Da anteprima24.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partita tra Benevento 5 e Atletico Canicattì in programma sabato 18 aprile alle 15, si terrà la premiazione ufficiale della squadra per la conquista del campionato. La cerimonia sarà organizzata dalla Divisione Calcio a Cinque e si svolgerà al termine della sfida. La squadra di Benevento 5 ha vinto il campionato e riceverà il riconoscimento ufficiale al termine dell'incontro.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il GG Team Wear Benevento 5 comunica che, al termine della sfida contro l’Atletico Canicattì, in programma sabato 18 aprile alle 15, la Divisione Calcio a Cinque procederà alla premiazione ufficiale della squadra per la vittoria del campionato. La società invita tutti i tifosi a trattenersi presso il PalaTedeschi al termine dell’incontro per condividere insieme questo importante traguardo sportivo. Sarà un momento di festa e celebrazione, da vivere con la squadra e con tutto l’ambiente giallorosso. La presenza del pubblico rappresenta, come sempre, un elemento fondamentale per rendere ancora più speciale un appuntamento che resterà nella storia del club.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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