Furti d’auto droga e sale giochi | settimane di controlli intensi a Giovinazzo

Nella seconda metà di marzo e nei primi giorni di aprile, la polizia di Stato ha intensificato i controlli a Giovinazzo, concentrandosi su strada, locali pubblici e sale scommesse. Durante questo periodo sono state svolte verifiche mirate per contrastare il fenomeno dei furti d’auto, il traffico di droga e le attività illegali presso le sale giochi. L’operazione ha coinvolto diverse pattuglie e ha portato a numerosi accertamenti sul territorio.

Controlli su strada, verifiche nei locali e attenzione alle sale scommesse: è questo il quadro dell’operazione messa in campo dalla polizia di Stato a Giovinazzo tra la seconda metà di marzo e i primi giorni di aprile.L’attività rientra nel piano disposto dopo il Comitato provinciale per l’ordine.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Controlli al Piano tra droga, furti e auto senza assicurazione: tre denunce della Polizia LocaleANCONA – Doppio intervento della Polizia Locale tra il Piano e le zone centrali della città. Furti d'auto, assalti a bancomat e spaccio, da Giovinazzo l'appello al Ministro: "Serve una nuova Operazione Primavera"Il primo cittadino Michele Sollecito chiede una task force interforze per contrastare l'escalation criminale che sta interessando la provincia: “La... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Traffico di auto rubate, il processo non parte per problemi di notifiche; Controlli nel week end, ladri in trasferta e droga in casa: 5 denunce nel Vco; Partinico, luce a scrocco in casa e marijuana: arrestato un uomo; Spaccio di droga, inseguimenti e possesso d'armi: a Bari, 2 arresti e 17 denunce in una settimana. Controlli anticrimine tra le Vigne e la Maddalena: droga e furti, tre denunciatiOperazione della Polizia dopo le segnalazioni dei cittadini sul degrado. Con il supporto delle unità cinofile, denunciato un 27enne per droga e individuati ... ilsecoloxix.it Salemi. Coltello, furti d’auto e droga: raffica di denunce nel blitz dei CarabinieriNel fine settimana, i Carabinieri della Stazione di Salemi, hanno deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria: Un 71enne del posto per porto ingiustificato di armi da taglio, ... libertasicilia.it VALTROMPIA - Sei persone sono state denunciate dal Corpo Intercomunale Polizia Locale di Valle Trompia, coordinato dal Comandante Patrizio Tosoni, per furti in attività commerciali della Val Trompia, per un valore totale di circa 3.500 euro tra generi alime - facebook.com facebook Furti di profumi al duty free dell’aeroporto di Pisa: arrestati con 4.500 euro di articoli / VIDEO x.com