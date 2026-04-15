Furti d’auto droga e sale giochi | settimane di controlli intensi a Giovinazzo

Da baritoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella seconda metà di marzo e nei primi giorni di aprile, la polizia di Stato ha intensificato i controlli a Giovinazzo, concentrandosi su strada, locali pubblici e sale scommesse. Durante questo periodo sono state svolte verifiche mirate per contrastare il fenomeno dei furti d’auto, il traffico di droga e le attività illegali presso le sale giochi. L’operazione ha coinvolto diverse pattuglie e ha portato a numerosi accertamenti sul territorio.

Controlli su strada, verifiche nei locali e attenzione alle sale scommesse: è questo il quadro dell’operazione messa in campo dalla polizia di Stato a Giovinazzo tra la seconda metà di marzo e i primi giorni di aprile.L’attività rientra nel piano disposto dopo il Comitato provinciale per l’ordine.🔗 Leggi su Baritoday.it

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