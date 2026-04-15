Il Barcellona si è sfogato contro l’arbitro dopo l’eliminazione dalla Champions League, accusando decisioni che hanno influenzato il risultato. Raphinha ha commentato di voler capire la paura che, a suo avviso, si percepisce nel vedere la squadra vincere. La squadra catalana, che ha già vissuto situazioni simili con altre squadre di alto livello, ha nuovamente criticato le scelte arbitrali senza modificare il risultato finale.

Dall’ Inter all’ Atletico Madrid, non cambia il risultato e non cambiano gli alibi. Il Barcellona è di nuovo fuori dalla Champions League da favorita e nuovamente se la prende con l’arbitraggio. Un anno fa denunciavano un presunto fallo di Denzel Dumfries sul gol decisivo di Acerbi. Oggi invece i blaugrana se la prendono per l’espulsione di Eric García al 79esimo minuto della gara di ritorno, vinta con il punteggio di 1 a 2, non sufficiente a ribaltare lo 0 a 2 dell’andata, quando il match era stato condizionato dal rosso di Pau Cubarsí nel primo tempo. Insomma, il Barcellona si è preso due rossi diretti in due match. Ma aveva anche presentato un reclamo alla UEFA per un possibile rigore a suo favore nella gara d’andata.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Furia del Barcellona contro l’arbitro, Raphinha: “Vorrei poter capire la paura che provano nel vederci vincere”

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Le sfide di ritorno non cambiano le sorti della Champions League. Il Barcellona ci prova, va sul 2-0 ma poi viene punito da Lookmann, che porta l’Atletico in semifinale. Tra le quattro elette anche il PSG, che ne ha segnati altri due al Liverpool con Dembé - facebook.com facebook