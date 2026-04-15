Fuori dal Coro imam espulso? L' esultanza di Mario Giordano | Föra di ball

Durante la trasmissione televisiva, il conduttore ha commentato con entusiasmo l'espulsione di un imam, affermando che è già stato imbarcato su un aereo e che si trova in Pakistan. La frase “Föra di ball e via” è stata pronunciata in modo deciso, accompagnando un'esultanza per la conclusione di questa vicenda. La scena ha suscitato reazioni di vario tipo tra il pubblico e gli spettatori.

«Evviva, via! È già stato caricato sull’aereo, se n’è già tornato nel suo amato Pakistan. Foera di ball e via». Esulta in milanese, Mario Giordano, che a Fuori dal coro su Rete 4 ha raccontato l’aberrante vicenda di Ali Kashif, Imam di Brescia, che aveva giustificato i matrimoni con bambine di 9 anni «nel nome di Allah». L’espulsione della guida religiosa islamica, tuttavia, non cancella il problema dell’applicazione del Corano alla vita di tutti i giorni. Il contrasto con la cultura e la legge italiane resta infatti in molti casi clamoroso. «Poi quando dicono ma perché ti arrabbi? Vedete che denunciare a qualcosa serve ogni tanto?», si scalda Giordano parlando ai telespettatori.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Fuori dal Coro, imam espulso? L'esultanza di Mario Giordano: "Föra di ball" Leggi anche: Fuori dal Coro, Giordano sconvolto dall'imam: "Qualcuno lo porti fuori dall'Italia" Fuori dal Coro, Mario Giordano ricorda Umberto BossiMario Giordano torna questa sera, domenica 22 marzo, con un nuovo appuntamento di Fuori dal Coro, il programma di approfondimento della prima serata...