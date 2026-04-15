Un uomo di 44 anni, ricercato dal ottobre 2024, è stato arrestato dai carabinieri il 13 aprile durante un controllo stradale a Puianello, nel territorio reggiano. La fuga si era concluse con il furto di una borsa a Bologna, e l’arresto è avvenuto nel corso di un normale accertamento sulla strada. La polizia ha confermato la cattura senza ulteriori dettagli sulla vicenda.

Un uomo di 44 anni, ricercato dalle autorità fin dall’ottobre 2024, è stato catturato dai carabinieri durante un normale accertamento stradale a Puianello, nel territorio reggiano, lo scorso 13 aprile. L’individuo, di nazionalità straniera, deve scontare una condanna per furto aggravato che comprende quasi tre anni di reclusione e una sanzione pecuniaria di 6.200 euro. L’arresto avvenuto nel reggiano dopo la fuga da Bologna. Il fermo è scattato nella zona di Quattro Castella, quando i militari della stazione locale hanno intercettato un veicolo con due occupanti che appariva sospetto. Durante le procedure di identificazione, i carabinieri hanno riscontrato l’esistenza di un ordine di carcerazione esecutivo a carico del conducente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga finita nel reggiano: preso il ladro che rapì la borsa a Bologna

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