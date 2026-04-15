L’autrice bestseller, con oltre 50 milioni di copie vendute, torna in libreria con il suo nuovo romanzo intitolato “L’inquilina”. Si tratta di un thriller psicologico che esplora le tensioni e i segreti legati a una casa, creando un’atmosfera di paranoia. Il libro ha già attirato l’attenzione dei lettori appassionati di storie intense e misteriose, posizionandosi tra i titoli più attesi in questo genere.

Dall’autrice bestseller da oltre 50 milioni di copie, un nuovo romanzo carico di tensione, segreti e paranoia: “L’inquilina” è già tra i titoli più attesi dagli amanti del brivido. Freida McFadden torna in libreria con L’inquilina, un thriller psicologico destinato a conquistare lettori in tutto il mondo. Dopo aver venduto oltre 50 milioni di copie e dominato le classifiche internazionali, l’autrice americana – anche neurologa – conferma il suo talento nel raccontare le zone più oscure della mente umana. Pubblicato in Italia da Newton Compton Editori, il romanzo si inserisce perfettamente nel filone che ha reso celebre Freida McFadden: storie ad alta tensione, ritmo serrato e colpi di scena continui.🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Freida McFadden torna con “L’inquilina”: il thriller psicologico che trasforma la casa in un incubo

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