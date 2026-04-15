Francesco Condemi | Il Settebello è forte il gruppo c’è Sukno un fuoriclasse anche in panchina

Il Settebello ha avviato una nuova fase e tra i protagonisti del gruppo azzurro figura Francesco Condemi, che a soli 22 anni ha già un ruolo di rilievo nella squadra. Tra i punti di forza del team ci sono la sua presenza e la compattezza del gruppo, mentre Sukno viene riconosciuto come un elemento di grande talento anche nel ruolo di allenatore.

Il Settebello ha cominciato un nuovo corso e tra i punti di riferimento del gruppo azzurro c’è senza alcun dubbio Francesco “Ciccio” Condemi, che nonostante i 22 anni è già uno dei pilastri della squadra azzurra. Il siciliano, assente in World Cup a causa di un infortunio, è stato l’ospite dell’ultima puntata di Talent Zone, il programma condotto da Sofia Altavilla sul canale YouTube di OA Sport, ripercorrendo le tappe della sua carriera con i club e con la Nazionale. Si comincia proprio con l’esperienza in azzurro, proprio dagli inizi: “Durante il Covid, nel mio primo anno a Siracusa, la Nazionale è venuta a fare un raduno e io avevo 15 anni.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Francesco Condemi: “Il Settebello è forte, il gruppo c’è. Sukno un fuoriclasse anche in panchina” Leggi anche: Serbia troppo forte per il Settebello: Italia in finale per il bronzo agli Europei di pallanuoto Leggi anche: World Cup, il Settebello piega anche la Grecia