Francesco Chiofalo | Volevo essere bello e sofisticato sembro una specie di cartone animato
Durante un'intervista, un noto influencer ha parlato della sua trasformazione estetica, affermando di aver desiderato apparire bello e sofisticato, ma di sentirsi invece come un personaggio di cartone animato. Ha anche commentato la percezione pubblica su di lui, dichiarando che non gli rende felice il fatto che molti pensino che sia una persona poco intelligente. La conversazione si è concentrata su aspetti della sua immagine e sulla sua reputazione.
L'influencer si racconta a Francesca Fagnani in un'intervista in cui parla della sua trasformazione estetica e della sua reputazione pubblica: "Non mi rende felice l'impressione che tutti pensino io sia un coglione".🔗 Leggi su Fanpage.it
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