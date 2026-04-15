Francesco Brandi al timone dell’area commerciale di Cisalfa
Cisalfa Group ha annunciato la nomina di Francesco Brandi come nuovo Chief Commercial Officer. La scelta fa parte di un piano di crescita volto a rafforzare la presenza nel settore del retail sportivo. Brandi assume il ruolo di responsabile delle attività commerciali dell’azienda, che punta a consolidare la sua posizione sul mercato. La nomina segue un processo di riorganizzazione interna e di sviluppo strategico del gruppo.
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Chi è Francesco Tafani, il fidanzato attuale di Matilde BrandiIl fidanzato di Matilde Brandi è Francesco Tafanelli, imprenditore pugliese al quale è legata dal 2021 e con il quale convolerà a nozze.
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