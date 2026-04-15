Francesco Brandi al timone dell’area commerciale di Cisalfa

Cisalfa Group ha annunciato la nomina di Francesco Brandi come nuovo Chief Commercial Officer. La scelta fa parte di un piano di crescita volto a rafforzare la presenza nel settore del retail sportivo. Brandi assume il ruolo di responsabile delle attività commerciali dell’azienda, che punta a consolidare la sua posizione sul mercato. La nomina segue un processo di riorganizzazione interna e di sviluppo strategico del gruppo.

Turismo, Napoli attrae ma non trattiene i visitatori. Ditto: Troppa improvvisazione, serve una regia Fisica quantistica, 600 studiosi a congresso. Nasce a Napoli il Polo nazionale di ricerca Città della Scienza, sei startup nel coworking 4.0. Altre 4 postazioni disponibili, bando prorogato a luglio Salute 4.0, diabete sotto controllo con l’IA: Accu-Chek per il monitoraggio continuo del glucosio Usa-Iran, nuovi negoziati in vista. Trump: “Presto novità”. Europa prepara piano per Hormuz Cisalfa Group nomina Francesco Brandi Chief Commercial Officer. La decisione si inserisce nel piano di sviluppo del gruppo, orientato a consolidare il proprio ruolo nel retail sportivo.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Chi è Francesco Tafani, il fidanzato attuale di Matilde BrandiIl fidanzato di Matilde Brandi è Francesco Tafanelli, imprenditore pugliese al quale è legata dal 2021 e con il quale convolerà a nozze.

Sopralluogo al Palazzetto dello sport: le precisazioni dell’Assessore Brandi contro l’allarmismo infondato dell’opposizioneArezzo, 13 febbraio 2026 – Sopralluogo al Palazzetto dello sport: le precisazioni dell’Assessore Brandi contro l’allarmismo infondato...