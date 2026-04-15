Frana Niscemi | indagati Schifani Musumeci e altre 11 persone per disastro colposo Opere mai fatte

La procura di Gela ha aperto un'inchiesta sulla frana che a gennaio ha causato danni a Niscemi. Sono 13 le persone iscritte nel registro degli indagati, tra cui quattro ex presidenti della Regione e vari dirigenti della Protezione civile. L'indagine si concentra sulla presunta realizzazione di opere non concluse o mai eseguite, che potrebbero aver contribuito alla dissesto del territorio.

La procura di Gela indaga sulla frana che a gennaio ha devastato Niscemi: 13 indagati, tra cui ben quattro ex presidenti della Regione e diversi vertici della Protezione civile. Secondo gli inquirenti, dal 2010 non sarebbero stati realizzati interventi di messa in sicurezza, nonostante svariati milioni di euro stanziati.🔗 Leggi su Fanpage.it

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