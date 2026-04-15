Fra' San Francesco superstar del medioevo
Come si fa a parlare di San Francesco D’Assisi senza essere mostruosamente banali? “Come farò a mettere in scena questo spettacolo senza che sembri una canzone di Jovanotti?”Se lo chiede ironicamente Giovanni Scifoni, autore dello spettacolo teatrale "Frà" che andfrà in scena martedì 21 aprile al.🔗 Leggi su Leccotoday.it
Fra’ / San Francesco, la superstar del medioevo
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“Fra’ San Francesco: la superstar del Medioevo” — il sacro che diventa spettacolo, senza perdere l’animaC’è qualcosa di sorprendentemente contemporaneo nel modo in cui Giovanni Scifoni porta in scena San Francesco.
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L'intervento odierno di Aldo Cazzullo, editorialista e vice direttore del Corriere della Sera, è dedicato a San Francesco. Nel 2026 l’Italia celebrerà il suo santo patrono, "il più italiano dei santi": San Francesco, morto 800 anni fa. Cazzullo racconta la sua storia. x.com