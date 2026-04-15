Fra' San Francesco superstar del medioevo

Da leccotoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Come si fa a parlare di San Francesco D’Assisi senza essere mostruosamente banali? “Come farò a mettere in scena questo spettacolo senza che sembri una canzone di Jovanotti?”Se lo chiede ironicamente Giovanni Scifoni, autore dello spettacolo teatrale "Frà" che andfrà in scena martedì 21 aprile al.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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“Fra’ San Francesco: la superstar del Medioevo” — il sacro che diventa spettacolo, senza perdere l’animaC’è qualcosa di sorprendentemente contemporaneo nel modo in cui Giovanni Scifoni porta in scena San Francesco.

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