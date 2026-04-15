Firenze scientifica | sulle tracce di Leonardo Galileo e Amerigo Vespucci

A Firenze, la storia scientifica si intreccia con le figure di grandi protagonisti come Leonardo da Vinci, Galileo Galilei e Amerigo Vespucci. Leonardo, noto come inventore e innovatore, ha lasciato tracce delle sue intuizioni in diversi campi, mentre Galileo ha rivoluzionato l’osservazione del cielo con i suoi telescopi e le sue scoperte. Amerigo Vespucci, invece, è ricordato come il navigatore che ha dato il nome al continente americano.

Se Leonardo da Vinci fu un inventore visionario e uno scienziato ante litteram, Galileo Galilei annunciò al mondo un universo nuovo, fondando il metodo scientifico moderno. Se Cristoforo Colombo si affidò ai cartografi fiorentini per attraversare l’oceano, Amerigo Vespucci fu il navigatore al.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Sulle tracce di Galileo Chini. L’Itinerario Liberty cresce Sulle tracce di LeonardoProseguono le iniziative culturali organizzate dal Circolo Arci Borella in collaborazione con la Casa del Popolo ed il patrocinio del Comune. Tracce e sicurezza sul web. Le due mostre della poliziaDa lunedì la polizia apre al pubblico a Firenze la mostra ‘La verità nelle tracce - Oltre 120 anni di polizia scientifica’ presso il Complesso Museale di Santa Maria Novella e la mostra ‘SuperEroi’ ... lanazione.it La deputata Chiesa sull’albero maestro della Vespucci: aperta un’indaginePAVIA. La polemica sulla salita a riva della nave Amerigo Vespucci da parte della deputata Paola Maria Chiesa ha acceso un dibattito immediato già a giugno, quando l’episodio era avvenuto, e ora ha ... laprovinciapavese.gelocal.it