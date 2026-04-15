Firenze si trova in stato di massima allerta in vista della partita di Conference League tra la Fiorentina e il Crystal Palace, prevista per questa sera allo stadio Artemio Franchi. La città è stata circondata da barriere e scudi protettivi, con la presenza di forze di polizia in strada per garantire la sicurezza durante l’evento. La situazione ha portato a misure di sicurezza straordinarie per tutta la giornata.

La città di Firenze si prepara a un giovedì di massima allerta per la sfida di Conference League tra Fiorentina e Crystal Palace, prevista per le ore 21:00 allo stadio Artemio Franchi. Il piano di sicurezza straordinario, coordinato dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, prevede il dispiegamento totale delle forze dell’ordine per gestire l’arrivo di circa 1.000 tifosi inglesi e proteggere il cuore monumentale della città. Protezione del patrimonio artistico e blindatura del centro storico. Il decoro e l’integrità dei simboli fiorentini sono al centro delle misure restrittive adottate dalle autorità. A partire dalle prime ore di questo mercoledì 15 aprile e fino alla mezzanotte di venerdì 17 aprile, i principali siti d’arte saranno protetti da transenne per prevenire qualsiasi tipo di danneggiamento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Firenze blindata per la Fiorentina: scudo ai monumenti e polizia in strada

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