Fiorentina la svolta salvezza con Vanoli | così il tecnico si è meritato la conferma!

La squadra di calcio ha ottenuto una vittoria importante che ha contribuito a cambiare le sorti della stagione. Il tecnico ha guidato il team con decisione e ha portato a un miglioramento delle prestazioni, convincendo la società a confermarlo sulla panchina. La vittoria ha segnato un punto di svolta, dando nuova fiducia ai giocatori e rafforzando la posizione in classifica. La dirigenza ha comunicato ufficialmente la permanenza del tecnico anche per le prossime partite.

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