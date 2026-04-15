Negli ultimi giorni, i giornali internazionali hanno riportato un deterioramento nei rapporti tra le due figure politiche, descrivendo un rapporto che si è incrinato dopo un periodo di collaborazione. Viene parlato di una rottura definitiva e di un allontanamento tra le parti, con termini come “fine dell’idillio” e “attrito senza precedenti”. La situazione viene presentata come una conclusione di un legame considerato fino a poco tempo fa molto stretto.

Un’alleanza “solidissima” ora tramontata. Addirittura “la fine della storia tra due anime gemelle in politica”. Le parole affidate ieri al Corriere della Sera con le quali Donald Trump ha attaccato Giorgia Meloni sono finite su tutti i principali giornali internazionali. E ovviamente alle dichiarazioni del presidente Usa sono seguite le analisi. Il quotidiano britannico Telegraph non ha dubbi: la presidente del Consiglio “si aspettava un trattamento diverso rispetto ai tipici bersagli del disprezzo” del tycoon, “come Keir Starmer e Pedro Sanchez “, eppure “non è sfuggita alla sua ira”. Secondo il giornale del Regno Unito è “la fine dell’idillio” tra Trump e la leader di Fratelli d’Italia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Fine dell’idillio”, “attrito senza precedenti”, “rottura tra alleati”: lo scontro Trump-Meloni sui giornali esteri

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