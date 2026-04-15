FiberCop accelera sulla sostenibilità Obiettivo Net Zero entro il 2040

FiberCop ha pubblicato la prima Rendicontazione di Sostenibilità 2025, in cui vengono illustrati gli obiettivi dell’azienda per la costruzione di una rete futura in Italia. Tra gli impegni ci sono azioni volte a migliorare la sostenibilità e a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2040. La relazione fornisce dettagli sui piani di sviluppo e sulle strategie adottate per creare valore nel lungo termine per cittadini, imprese e territori.

FiberCop ha pubblicato la sua prima Rendicontazione di Sostenibilità 2025, un documento che descrive gli obiettivi dell’azienda: costruire, in modo sostenibile, la rete del futuro dell’Italia per creare valore nel lungo periodo per cittadini, imprese e territori. Per FiberCop i report ESG rappresentano uno strumento di dialogo aperto e continuativo con tutti i propri stakeholder, fondato sull’ascolto, sul senso di responsabilità e sulla condivisione di una visione comune del ruolo dell’azienda nello sviluppo sostenibile del Paese. Le azioni e i target definiti sono allineati agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs). Il percorso di sostenibilità dell’azienda si fonda su tre pilastri, Planet, People e Prosperity, che orientano in modo coerente e integrato l’impegno ambientale, sociale e di governance.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - FiberCop accelera sulla sostenibilità. Obiettivo Net Zero entro il 2040 Notizie correlate Emissioni, Net Zero e persone. Il senso di Fibercop per la sostenibilitàFibercop mette nero su bianco la propria strategia sulla sostenibilità, pubblicando la sua prima rendicontazione Esg. Leggi anche: A Intertraffic la svolta green della segnaletica stradale: FIV accelera sulla sostenibilità Contenuti utili per approfondire FiberCop accelera sulla sostenibilità. Obiettivo net zero entro il 2040Tra decarbonizzazione e responsabilità sociale, l’azienda delinea il piano per l’Italia del futuro. Più impegno per l’inclusione, la crescita della leadership femminile e la valorizzazione delle compe ... msn.com Emissioni, Net Zero e persone. Il senso di Fibercop per la sostenibilitàFibercop mette nero su bianco la propria strategia sulla sostenibilità, pubblicando la sua prima rendicontazione Esg. Il documento delinea obiettivi, risultati e linee di sviluppo con cui l’azienda in ... formiche.net