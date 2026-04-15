FiberCop ha pubblicato la prima Rendicontazione di Sostenibilità 2025, un documento che illustra gli obiettivi dell’azienda riguardo alla costruzione di una rete più sostenibile nel Paese. L’azienda punta a raggiungere il Net Zero entro il 2040, impegnandosi a creare valore nel lungo termine per cittadini, imprese e territori. La relazione fornisce dettagli sulle strategie e sui piani di sviluppo incentrati sulla sostenibilità ambientale.

FiberCop ha pubblicato la sua prima Rendicontazione di Sostenibilità 2025, un documento che descrive gli obiettivi dell’azienda: costruire, in modo sostenibile, la rete del futuro dell’Italia per creare valore nel lungo periodo per cittadini, imprese e territori. Per FiberCop i report ESG rappresentano uno strumento di dialogo aperto e continuativo con tutti i propri stakeholder, fondato sull’ascolto, sul senso di responsabilità e sulla condivisione di una visione comune del ruolo dell’azienda nello sviluppo sostenibile del Paese. Le azioni e i target definiti sono allineati agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs). Il percorso di sostenibilità dell’azienda si fonda su tre pilastri, Planet, People e Prosperity, che orientano in modo coerente e integrato l’impegno ambientale, sociale e di governance.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - FiberCop accelera sulla sostenibilità. Obiettivo Net Zero entro il 2040

Notizie correlate

Emissioni, Net Zero e persone. Il senso di Fibercop per la sostenibilitàFibercop mette nero su bianco la propria strategia sulla sostenibilità, pubblicando la sua prima rendicontazione Esg.

Contenuti di approfondimento

FiberCop accelera sulla sostenibilità. Obiettivo net zero entro il 2040Tra decarbonizzazione e responsabilità sociale, l’azienda delinea il piano per l’Italia del futuro. Più impegno per l’inclusione, la crescita della leadership femminile e la valorizzazione delle compe ... msn.com

Emissioni, Net Zero e persone. Il senso di Fibercop per la sostenibilitàFibercop mette nero su bianco la propria strategia sulla sostenibilità, pubblicando la sua prima rendicontazione Esg. Il documento delinea obiettivi, risultati e linee di sviluppo con cui l’azienda in ... formiche.net