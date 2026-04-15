Fiab Caserta | Si proceda senza indugio per le corsie ciclabili in via Acquaviva

L’associazione Fiab Caserta in Bici ha espresso la propria richiesta affinché si proceda senza ritardi con la realizzazione delle corsie ciclabili in via Acquaviva. La richiesta arriva in seguito alle proteste di alcuni residenti e commercianti riguardo ai progetti di infrastrutture ciclabili in diverse zone della città. L’associazione ha commentato pubblicamente questa situazione, sottolineando la necessità di interventi rapidi per la realizzazione delle opere.

Alle lamentele di alcuni residenti e commercianti sul tema delle corsie ciclabili in via Acquaviva - e più in generale anche di altri rioni interessati dai progetti - risponde l'associazione Fiab Caserta in Bici.“Ora è la volta di via Acquaviva, dove nell’ambito dei progetti Pinqua, con i quali.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Fiab: «Il Comune di Arezzo si ritira dalla rete dei Comuni Ciclabili »Arezzo, 14 febbraio 2026 – «Il Comune di Arezzo si ritira dalla rete dei Comuni Ciclabili FIAB Amici della Bici di Arezzo apprende con amarezza e... L'amministrazione di Arezzo non aderisce più ai Comuni Ciclabili. Le criticità segnalate da FiabTra le mancanze ci sono quella delle direttrici ciclabili di accesso al centro città lungo assi fondamentali quali Via Fiorentina, Via Romana e Via... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Fiab Caserta in Bici e le proteste contro le nuove corsie ciclabili in via Acquaviva |. Fiab Caserta in Bici e le proteste contro le nuove corsie ciclabili in via AcquavivaLe proteste contro le piste ciclabili tornano a far rumore, con un copione ormai familiare: puntuali come orologi svizzeri, le voci contrarie si accendono su stampa locale e social network non appena ... casertaweb.com Piste ciclabili, la rete nella mappa gratuita: «Ma vanno ultimate»La realizzazione di una mappa completa delle ciclabili cittadine è l’obiettivo su cui sta lavorando in queste settimane la Fiab Caserta in Bici, che punta a mettere ordine e dare ... ilmattino.it