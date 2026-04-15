Ferrari annuncia una svolta importante nel suo progetto per il 2026, puntando a integrare tecnologie elettriche avanzate con le esigenze della Formula 1. La casa automobilistica sta lavorando a una strategia che prevede una stretta collaborazione tra innovazione elettrica e ottimizzazione delle prestazioni in pista. Questa scelta rappresenta un passo deciso verso il prossimo ciclo tecnico del campionato, con l’obiettivo di adattarsi alle nuove regole e alle sfide future.

La strategia di Ferrari per il prossimo ciclo tecnico punta a una convergenza totale tra innovazione elettrica e prestazioni in pista. Durante un incontro tenutosi a Roma il 25 maggio, la scuderia ha delineato le coordinate del proprio percorso evolutivo, proiettando l’azienda verso una fase di rinnovata forza competitiva che coinvolge sia la produzione stradale che il reparto Formula 1. L’integrazione tecnologica tra mobilità elettrica e competizione. Il fulcro della visione aziendale si concentra sulla presentazione del primo prototipo elettrico di casa, un evento che segna l’inizio di una nuova era industriale. Elkann ha sottolineato come la capacità di evolversi tecnologicamente non debba comportare una rinuncia ai valori storici del marchio, evidenziando un equilibrio tra progresso e identità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ferrari: la rivoluzione elettrica per dominare la Formula 1 2026

Ferrari Shock the Grid: Fastest Car in F1 2026

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