Fermato in auto con occhiali rubati e bottiglie di vino pregiato | 40enne denunciato

Un uomo di 40 anni è stato denunciato dopo essere stato fermato a bordo della propria auto con occhiali rubati e bottiglie di vino di pregio. Durante l’operazione, sono state identificate circa 100 persone, ispezionati 21 veicoli e controllati tre esercizi commerciali. L’intervento si è svolto in una zona della provincia, con diversi controlli mirati a prevenire reati e irregolarità.

FABRIANO – Quasi 100 persone identificate, 21 veicoli ispezionati e tre esercizi commerciali sottoposti a controllo amministrativo. Sono i numeri dell’attività svolta dalla polizia di Fabriano nello scorso weekend, legati al servizio straordinario di monitoraggio del territorio, su disposizione.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Chianciano, finti corrieri si fanno consegnare 1500 bottiglie di vino pregiato e scappano: fermati dalla PoliziaI due truffatori di 27 e 25 anni scoperti dalla polizia stradale di Montepulciano insospettita dall’andatura insolita del mezzo. Fermato in un controllo stradale a Moncalieri, sull'auto aveva abiti rubati e una sciabola: denunciatoUn marocchino sulla trentina è stato fermato e denunciato ieri, mercoledì 4 febbraio 2026, dalla polizia locale di Moncalieri per ricettazione e... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Arrestato a Dovera un 23enne lodigiano, nell’auto aveva 4 chili di hascisc e 43mila euro in contanti; Fermato in auto senza patente, positivo ad alcoltest e con droga; Si butta sulle macchine in strada, beccato con la coca: arrestato; FERMATO IN AUTO CON LA DROGA AD APRILIA, IN CASA UN CHILO E MEZZO DI COCAINA: CARCERE CONFERMATO. Fermati con 280 confezioni di cosmetici in auto: due alla sbarra per ricettazioneDue uomini sono a processo con l’accusa di ricettazione per essere stati trovati in possesso, nel maggio del 2024 ... cremonaoggi.it Rapinano una ragazza ferma in auto: arrestati quattro giovanissimi, due hanno 17 anniÈ successo a Spoleto. La donna è stata anche minacciata con una pistola (scacciacani). Il lavoro dei carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti. La svolta dalle immagini della videosorveglianza ... msn.com Fine della corsa per il “centauro urbano”, fermato e moto sequestrata | Ferito anche un agente http://ow.ly/2ua9106xfpZ #tuttoggi #Cronaca #GubbioeGualdo #agente #centaurourbano #centrostorico #evidenza #ferito #fermato #gubbio #moto #polizialocale #s - facebook.com facebook È un campione di boxe il 17enne fermato per l’omicidio di Giacomo Bongiorni x.com