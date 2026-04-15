Fermato in auto con occhiali rubati e bottiglie di vino pregiato | 40enne denunciato

Da anconatoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 40 anni è stato denunciato dopo essere stato fermato a bordo della propria auto con occhiali rubati e bottiglie di vino di pregio. Durante l’operazione, sono state identificate circa 100 persone, ispezionati 21 veicoli e controllati tre esercizi commerciali. L’intervento si è svolto in una zona della provincia, con diversi controlli mirati a prevenire reati e irregolarità.

FABRIANO – Quasi 100 persone identificate, 21 veicoli ispezionati e tre esercizi commerciali sottoposti a controllo amministrativo. Sono i numeri dell’attività svolta dalla polizia di Fabriano nello scorso weekend, legati al servizio straordinario di monitoraggio del territorio, su disposizione.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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