Una storia che nasce tra le strade della Versilia e si snoda fino a Santa Croce sull’Arno, quella di una famiglia che ha scelto di spostarsi esclusivamente in bicicletta. La vicenda coinvolge diversi membri e si sviluppa lungo un percorso che unisce località notevoli della regione, con l’obiettivo di vivere senza usare auto o altri mezzi motorizzati. La vicenda si inserisce in un contesto legale legato a pratiche di mobilità sostenibile e alle norme per l’utilizzo delle strade pubbliche.

Una bella storia e una famiglia stroardinaria. Che racconta il mondo visto dalla bici. In questo caso, la bici come strumento di libertà grazie a due genitori che non si sono mai persi d’animo e che non hanno mai "smesso" di pedalare: Giovanni e Silvia sono i genitori di Emilia, una ragazza di Santa Croce che ieri ha incontrato gli studenti del Checchi (tre classi terze e tre classi quarte del liceo scientifico e del liceo sportivo) in quanto protagonista di quella che è stata ribattezzata "la favola della Versilia ". Emilia, nonostante una grave patologia, riesce a scoprire il mondo in bicicletta, sfruttando un modello particolare che è di fatto un sidecar senza motore spinto dalle gambe del papà, autentico appassionato di bici.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Favola della Versilia . La famiglia "a pedali" . Santa Croce-Assisi

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