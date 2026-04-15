Famiglia nel bosco venerdì perizie sui figli | attesa per la relazione

Venerdì si svolgeranno le perizie psicologiche sui tre figli della coppia anglo-australiana coinvolta nel caso noto come “famiglia nel bosco”. I bambini, affidati a una casa famiglia di Vasto da circa cinque mesi, saranno sottoposti a valutazioni che consentiranno di far luce sulla loro condizione. Gli accertamenti fanno seguito a una sospensione delle relazioni familiari e sono finalizzati a chiarire la situazione dei minori.

Proseguono gli accertamenti sul caso della cosiddetta “famiglia nel bosco”. Come riferisce l’agenzia Agi, sono in programma per venerdì le perizie psicologiche sui tre figli della coppia anglo-australiana, ospitati da circa cinque mesi in una casa famiglia di Vasto dopo la sospensione della.🔗 Leggi su Chietitoday.it Famiglia nel bosco, il Tribunale decide: perizia sui genitori Notizie correlate Famiglia del bosco: venerdì le perizie sui tre figliAGI- Sono previste per venerdì le perizie psicologiche sui tre figli di Nathan e Catherine, ospiti nella casa famiglia di Vasto (Chieti) da cinque... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Famiglia nel bosco, venerdì perizie sui figli: attesa per la relazione; Famiglia nel bosco, cosa dicono gli esperti sui tre bambini: la relazione depositata in Tribunale; Famiglia nel bosco, per Catherine oggi compleanno senza figli: appello respinto, concessa (solo) una videochiamata; Famiglia nel bosco, nell'ultima relazione degli specialisti l'allarme sui bimbi a rischio trauma e abbandono. Famiglia nel bosco, ora le perizie sui bimbi: nel mirino lo sviluppo cognitivo e psico-affettivoVASTO Sono previste per venerdì le perizie psicologiche sui tre figli di Nathan e Catherine, ospiti nella casa famiglia di Vasto da cinque mesi, dopo la sospensione ... ilmattino.it Bimbi nel bosco, notizie preoccupanti: Cosa fanno in casa famiglia…. Grande preoccupazioneLa controversa vicenda dei bimbi nel bosco si arricchisce di un capitolo inquietante che riguarda la loro salute psicofisica all'interno della casa famiglia ... thesocialpost.it «Il non sapere fa più male di qualsiasi cosa». Inizia così la straziante lettera che la famiglia di Gerardo Locuratolo ha affidato alla stampa a un anno esatto dalla sua scomparsa. Era la notte tra il 16 e il 17 aprile 2025 quando Gerardo, 54 anni, svaniva nel nulla - facebook.com facebook