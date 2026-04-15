Famiglia nel bosco nuovo rapporto sui figli | disagio psicologico e condotte compulsive consulenti | Urgente ricongiungimento

Una famiglia vive nel bosco, e un nuovo rapporto sui figli evidenzia problemi di disagio psicologico e comportamenti compulsivi. La situazione ha portato i consulenti a sottolineare la necessità di un ricongiungimento con i genitori. Venerdì 17 aprile sono in programma le perizie psicologiche sui tre minori, affidate alla consulente del Tribunale per i Minorenni.

Venerdì 17 aprile sono previste le perizie psicologiche sui tre minori, che verranno effettuate dalla consulente del Tribunale per i Minorenni Simona Ceccoli. Attesa anche la decisione del 21 aprile sul ricongiungimento familiare Il team difensivo dei genitori della "famiglia nel bosco" ha de.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Famiglia nel bosco, nuovo rapporto sui figli: disagio psicologico e condotte compulsive, consulenti: "Urgente ricongiungimento" Notizie correlate Leggi anche: Famiglia nel bosco, “cresce disagio psicologico bimbi”: nuova relazione a Tribunale minorenni “Famiglia del bosco”, i consulenti della famiglia: “Rientro urgente dei bambini per evitare danni”Un intervento “con necessità e urgenza” per riportare i bambini – due gemelline e la sorella maggiore – nel loro nucleo familiare e interrompere un... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Famiglia nel bosco ultime notizie, ecco il progetto della nuova casa; Famiglia nel bosco, il padre firma per la nuova casa: Ma non vado da solo senza la mia famiglia; Famiglia nel bosco, salta il nuovo incontro tra Catherine e i tre figli: tensioni con gli educatori; Famiglia nel bosco, nuovo parere al tribunale: Rischi per la salute mentale dei bambini · CosenzaChannel.it. Famiglia nel bosco, la psichiatra Cantelmi si è espressa nell'ultima relazioneFamiglia nel bosco, i bambini sono ancora nella casa-famiglia di Vasto e dalla relazione della psichiatra emerge la necessità che rientrino in famiglia il più presto possibile. notizie.it Famiglia nel bosco, il parere dei consulenti: Urgente il ripristino del nucleo familiareProcedere con necessità e urgenza al ripristino nel nucleo familiare per interrompere il processo di disgregazione dei riferimenti fondamentali dei minori ... lapresse.it DINO CARTA: la famiglia divulga un comunicato attraverso l'avvocato Vaira: "Grazie per l'ondata di affetto, Dino era un giovane dalla vita specchiata, un grande lavoratore, un marito e un padre esemplare, una persona amata e stimata da tutti coloro che han facebook Basta! Che la famiglia si possa riunire, che questi bambini possano tornare a sorridere e crescere insieme a mamma e papà. x.com