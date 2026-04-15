Fallito l' accordo sul progetto civico e sui nomi dei tecnici | ecco perché Firetto ha sbattuto la porta in faccia al Centrodestra

Le discussioni tra il sindaco e i rappresentanti del Centrodestra sono durate diverse settimane, segnate da continui cambi di posizione. Alla fine, il sindaco ha deciso di interrompere le trattative, respingendo l’accordo relativo al progetto civico e alla nomina dei tecnici coinvolti. La negoziazione si è caratterizzata per una serie di risposte contraddittorie, che hanno portato alla rottura definitiva del dialogo tra le parti.

“No”, “sì”, “forse”, “no”. La trattativa tra Lillo Firetto e alcuni tra i principali leader del Centrodestra è stata lunga e travagliata. Si dall’inizio ci sono state delle richieste da una parte e dall’altra, che alla fine hanno fatto rinunciare alla sua candidatura. Tanti i chiacchiericci, le.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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