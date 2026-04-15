Fabien Barthez truffato da Jérome Ducros | l'ex Campione del Mondo '98 ha perso 2 milioni di euro

Un ex campione del mondo del 1998 ha denunciato di aver subito una truffa che gli ha fatto perdere circa due milioni di euro. La vicenda riguarda un ex presidente di una squadra di calcio minore, accusato di aver truffato diversi imprenditori e atleti, tra cui lo stesso ex calciatore. La denuncia è stata presentata alle autorità competenti che stanno indagando sul caso.

Jérome Ducros, ex presidente del Luzenac, avrebbe truffato diversi imprenditori e atleti tra cui figura anche l'ex n.1 della Francia Campione del Mondo 1998, Fabien Barthez che avrebbe perso 2 milioni di euro. Barthez fu amministratore e ds del piccolissimo club che visse la sua favola sportiva più grande quando approdò in Ligue 2, la seconda divisione francese.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Maurizio Battista truffato, ha perso 1,5 milioni di euro: chi è lo sciacallo Quanti milioni ha perso l’Italia dopo l’eliminazione dai Mondiali che ci rende ancora più poveriNon qualificandosi per i Mondiali 2026 l'Italia perde anche decine di milioni di euro.