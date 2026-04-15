Escursione etnobotanica sul Baldo

Domenica 18 aprile 2026 si svolgerà un'escursione di carattere etnobotanico sul Monte Baldo. L'evento prevede un percorso guidato dedicato all'esplorazione delle piante e delle tradizioni legate all'ambiente naturale. La giornata si rivolge a chi desidera approfondire le conoscenze sulle usanze e sui simboli collegati alla flora locale, con attenzione alle pratiche storiche e alle caratteristiche botaniche della zona.

Sabato 18 aprile 2026 - Escursione “etnobotanica”. Fin dai tempi antichi usi, tradizioni e simbologie erano connesse alla natura. Alcune piante o fiori ci sono familiari da sempre, altre custodiscono segreti che aspettano solo di essere scoperti. In questa uscita conosceremo più a fondo piante.🔗 Leggi su Veronasera.it

"Psicotrekking invernale" sul Monte BaldoDomenica 15 febbraio 2026 un'esperienza immersiva ed emotiva che ti lascerà il segno! Con Claudia: vivrai un'esperienza di riconnessione profonda...

Caos a Verona: 5 feriti a Brenzone e drammi in quota sul BaldoIl lunedì di Pasquetta a Verona ha messo a dura prova le squadre del Suem 118 e del Soccorso alpino.

Escursione sul monte Baldo con due levrieri: coppia sbaglia il sentiero e si perde tra le rocceFERRARA DI MONTE BALDO (VR) - Si è concluso attorno alle 23 di ieri sera, 7 gennaio, l'intervento in aiuto di una coppia di escursionisti di Belfiore (VR), finita assieme ai due cani in fondo al Vajo ... ilgazzettino.it

Escursionista trovato morto sul monte Baldo: Gianluca Bruzzi era scomparso da sabatoEra scomparso da sabato e nella mattinata di oggi, domenica 9 gennaio, è stato trovato il suo cadavere: Gianluca Bruzzi è morto all'età di 52 anni. Residente a Goito, in provincia di Mantova, era ... fanpage.it