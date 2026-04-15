Gemma Galgani, nota protagonista di un programma televisivo, ha accusato un malore improvviso prima di entrare in studio. La donna ha riferito di aver vissuto un episodio di intossicazione alimentare grave, che le ha causato problemi di salute. La sua condizione ha richiesto attenzione medica prima dell’inizio delle riprese, interrompendo le consuete attività televisive. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media e delle conversazioni online.

Altro che colpi di scena in studio: questa volta il twist è arrivato prima ancora di sedersi sul trono. Per Gemma Galgani, regina indiscussa di Uomini e Donne, la giornata delle registrazioni si è trasformata in una corsa contro il tempo. E contro lo stomaco. La dama torinese, presenza fissa del dating show da oltre quindici anni, ha vissuto ore di forte difficoltà proprio alla vigilia delle registrazioni decisive. Un imprevisto arrivato nel momento meno opportuno, quando il programma si avvicina al gran finale previsto per maggio e ogni presenza in studio può fare la differenza. Il racconto del malore è arrivato direttamente dai suoi social, dove Gemma ha condiviso con i follower le sensazioni di quelle ore complicate: “Rieccomi, ero in apnea.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ero in apnea. Intossicazione alimentare terribile”: malore improvviso per Gemma Galgani di “Uomini e Donne”

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