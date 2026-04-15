Ender si avvicina sempre più a ?ahika e tramano insieme Le anticipazioni dalla puntata di stasera

Nella puntata di questa sera di Forbidden Fruit, si approfondiscono le tensioni tra Halit e Nadir, con lo scontro che si intensifica. Nel frattempo, Ender si avvicina sempre di più a Ahika e i due iniziano a tramare insieme, creando nuove dinamiche tra i personaggi. La puntata si concentra sugli sviluppi delle relazioni e sui contrasti tra i protagonisti.

L a nuova puntata in prima serata di Forbidden Fruit porta lo scontro tra Halit e Nadir a un livello ancora più alto. Oggi, mercoledì 15 aprile, alle 21:20, si rimescolano di nuovo le carte delle alleanze. Kaya (Bar?? K?l?ç), infatti, prende una decisione che cambia ogni regola del gioco: accetta la proposta di Nadir e sceglie di allearsi con lui contro Halit. Ender (?evval Sam) si ritrova a fare i conti con una situazione non preventivata, decisamente difficile da accettare. Le serie tv e film più belli su Netflix ad aprile 2026: 10 titoli da non perdere X Leggi anche › Ender è costretta a cedere ai ricatti di?ahika: le anticipazoni della puntata di stasera di “Forbidden Fruit” Forbidden Fruit, anticipazioni puntata 15 aprile, trama episodio.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Ender si avvicina sempre più a ?ahika e tramano insieme. Le anticipazioni dalla puntata di stasera Notizie correlate Forbidden fruit, anticipazioni dall’11 al 17 aprile 2026: Ender e Yildiz tramano contro SahikaNuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit. Forbidden Fruit, anticipazioni 8 aprile: Ender e Kaya si sposano, Sahika ricatta EnderTutto quello che succederà nella nuova puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda tutti i giorni nel primo pomeriggio di Canale 5 È arrivato... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 12 al 18 aprile 2026: Yildiz e Zehra in carcere, Halit si avvicina a Leyla!; Anticipazioni Forbidden Fruit del 12 al 18 aprile 2026: Yildiz e Zehra in carcere, Halit si avvicina a Leyla. Forbidden Fruit anticipazioni Yigit scompare mentre Ender e Kaya si riavvicinanoForbidden Fruit, cosa accadrà il 2 aprile su Canale 5 Nella prossima puntata di Forbidden Fruit, in onda giovedì 2 aprile alle 14.10 su Canale 5, il g ... assodigitale.it Forbidden Fruit, anticipazioni 9 aprile: Ender e Sahika si alleano contro Yildiz e HalitTutto quello che succederà nella nuova puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda tutti i giorni nel primo pomeriggio di Canale 5 ... movieplayer.it «La vita di Ender inizierà a svuotarsi». Un momento drammatico che nessuno si aspettava, ma il mondo di Forbidden Fruit è in subbuglio! Kaya ha deciso di uscire di scena definitivamente, dopo una lotta contro le manipolazioni di Sahika. Questo cambiame - facebook.com facebook