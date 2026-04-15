Durante la seconda giornata di EmTech Italy, tra i relatori principali c’era il Premio Nobel Philippe Aghion, che ha parlato di intelligenza artificiale. Nell’intervento mattutino, ha sottolineato l’importanza di sviluppare un’IA etica e orientata a supportare i lavoratori. Ha anche evidenziato come l’Europa possa sfruttare le proprie caratteristiche per affrontare con successo le sfide legate all’intelligenza artificiale.

La seconda giornata di Emtech ha visto tra i protagonisti il Premio Nobel Philippe Aghion il quale nella mattinata ha esortato allo sviluppo di un’AI etica e al servizio dei lavoratori portando avanti quei valori che rendono unico il nostro continente. Si è tenuta oggi la seconda giornata di EmTech Italy, il format internazionale di punta di MIT Technology Review dedicato alle tecnologie emergenti e organizzato con l’ Università Campus Bio-Medico di Roma. Ospitato negli spazi del Cu.Bo (CUltural BOx), l’evento ha riunito anche oggi esponenti di spicco del mondo scientifico, accademico, industriale e istituzionale per approfondire il ruolo dell’innovazione nel rispondere alle grandi sfide globali, confermando il paradigma della “Tech for Humanity” come filo conduttore dell’intera edizione.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - EmTech Italy: “L’Europa ha tutto per vincere la sfida dell’IA”

Notizie correlate

EmTech Italy 2026: protagonista l’intelligenza artificiale per la salute, la medicina e il biotechTransizione energetica, evoluzione dei sistemi sanitari, sostenibilità e le inedite potenzialità della Quantum Era: questi i principali temi...

Barbara Chichiarelli è la PM Pastori in “Avvocato Ligas”: “Mi attivo nella sfida ma non tutto è una sfida da vincere” – Intervista videoLei e Ligas sono agli antipodi: lei PM battagliera dal piglio quasi militaresco, convinta della sua missione di accusatrice; Ligas tutto genio e...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: EmTech Italy, a Roma torna l’evento sulle tecnologie emergenti; Torna EmTech Italy, il 14 e 15 aprile al Campus Bio-Medico di Roma; Tecnologia al servizio dell'uomo, al via a Roma EmTech Italy; Dall’IA al quantum computing, come guidare la tecnologia per cambiare le nostre vite.

EmTech Italy 2026: intelligenza artificiale per la salute e il biotechScopri EmTech Italy 2026, dove l'intelligenza artificiale si unisce a salute e biotech per affrontare le sfide globali. controcampus.it

Torna EmTech Italy, a Roma la seconda edizione dell’evento sulle tecnologie emergentiLeggi su Sky TG24 l'articolo Torna EmTech Italy, a Roma la seconda edizione dell’evento sulle tecnologie emergenti ... tg24.sky.it

2/2 Al via la II edizione di #EmTechItaly2026 al Cu.Bo UCBM. Prima giornata dedicata a “ #Tech for Humanity”: AI, salute, energia, ambiente e nuove frontiere come il #quantumcomputing al centro del confronto tra #ricerca, #industria e istituzioni. Le foto dell'e x.com

La tecnologia al servizio delle persone. Il 14 e 15 aprile torna a Roma EmTech Italy, ospitato dall'Università Campus Bio-Medico di Roma e promosso da MIT Technology Review Italia. La nuova edizione è stata presentata oggi, presso la Sala Stampa della C - facebook.com facebook