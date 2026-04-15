Emissione dual tranche Btp salta l’asta di aprile | le banche accreditate

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato l’annullamento dell’asta dei Btp€i prevista per il 24 aprile 2026, una delle aste di fine mese programmate in precedenza. La decisione riguarda l’emissione di una doppia tranche di titoli di stato e ha causato la cancellazione dell’appuntamento di aprile. Le banche accreditate erano state informate dell’evento, ma l’asta non si svolgerà come previsto.

In un comunicato al pubblico il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato l’annullamento dell’asta dei Btp€i del 24 aprile 2026, una delle aste di fine mese programmate da tempo. Non è raro che lo Stato decida di annullare un’asta, ma di solito si tratta di quelle di fine anno, programmate ma che risultano non necessarie per il bilancio. In questo caso, però, la situazione è diversa. Lo Stato ha deciso di emettere dei nuovi titoli, Btp a 10 anni e Btp€i a 20 anni, nel prossimo futuro, a condizioni diverse da quelle dei titoli messi all’asta il 24 aprile. Per questa ragione, l’asta è stata annullata. I nuovi titoli di Stato che hanno causato l’annullamento dell’asta.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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