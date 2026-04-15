Emergenza idrica la situazione sta rientando | Lavori nei tempi e approvvigionamento in ripresa

L’approvvigionamento idrico in Abruzzo sta tornando alla normalità, con i lavori programmati dall’Aca tra Chieti e Pescara che si stanno concludendo e le operazioni straordinarie della Sasi nelle zone colpite dalle frane che procedono secondo i tempi previsti. La situazione di emergenza si sta progressivamente risolvendo, consentendo un miglioramento nella distribuzione dell’acqua nella regione.

"Sta progressivamente tornando alla normalità l’approvvigionamento idrico in Abruzzo. Sia gli interventi programmati dall’Aca fra Chieti e Pescara sulla condotta dell’acquedotto Giardino, sia quelli straordinari eseguiti dalla Sasi nei territori colpiti dalle frane si stanno concludendo.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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