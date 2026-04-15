Elezioni e caos nel Centrodestra Incardona | Mia candidatura occasione di aggregazione e sintesi

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia della candidatura dell'avvocato Domenico Incardona come candidato sindaco del Centrodestra. La sua decisione, annunciata senza un comunicato ufficiale, ha causato scompiglio tra i rappresentanti politici della coalizione che si confrontano ancora sulla scelta. Incardona, noto per la sua esperienza come pubblico ministero, ha definito la sua candidatura come un’occasione di aggregazione e di sintesi per il centrodestra locale.

Quasi come un fulmine a ciel sereno. Mentre in città si disquisiva, e ancora lo si fa in attesa di una comunicazione ufficiale, sul nominativo del candidato sindaco del Centrodestra, l'avvocato Domenico “Mimmo” Incardona, dirigente emerito della Procura, ha annunciato la sua candidatura a primo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Amministrative 2026, l'affondo di Di Rosa: “Centrodestra nel caos e Centrosinistra assente. L’unica candidatura già partita è la mia”È un affondo diretto quello di Giuseppe Di Rosa sul clima politico che precede le prossime elezioni comunali di Agrigento. Elezioni provinciali, il centrodestra unito presenta la candidatura a presidente di AlibertiQuesta mattina, presso gli uffici della Provincia di Salerno, i vertici provinciali del centrodestra hanno presentato la documentazione necessaria... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Elezioni nel caos in Perù: prolungato il termine del voto. Due leader di destra in testa; Caos alle elezioni in Perù, ritardi anche di 3 ore in alcuni seggi; A Budapest, Europa. È la nostra ultima possibilità di cambiare; Caos elettorale in Perù, prorogate le operazioni di voto per le presidenziali. Elezioni nel caos in Perù: prolungato il termine del voto. Due leader di destra in testaOltre 50mila cittadini non hanno potuto votare domenica per eleggere il presidente: riaperti decine di seggi a Lima. Arrivati a metà dello spoglio, il ballottaggio è una (quasi) certezza ... avvenire.it Perù nel caos elettorale: un voto senza precedenti tra ritardi, sfiducia e paralisi politica. Kriko Fujimori in testa nei sondaggi: cresce il rischio di una sua elezione alla ...Si fa sempre più concreta la possibilità che Keiko Fujimori, figlia dell’ex presidente Alberto Fujimori, condannato per genocidio, possa tornare protagonista della scena politica peruviana e conquista ... farodiroma.it Le elezioni in Ungheria smentiscono la sinistra italiana due volte: non c’era alcun regime e nel nuovo Parlamento i partiti di sinistra sono scomparsi. Insomma, difficile capire il motivo di tanta esultanza, è solo l’ennesima fuga dalla realtà. - facebook.com facebook Solo la sinistra italiana poteva esultare per la vittoria di un candidato di centrodestra in Ungheria, nelle stesse elezioni in cui i progressisti scompaiono dal Parlamento. Non possiamo che augurargli di festeggiare tante altre vittorie… degli altri. x.com