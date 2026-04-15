Elezioni comunali presentato il simbolo Ogni Giorno Reggio Calabria

È stato presentato il simbolo del nuovo movimento politico che si candida alle prossime elezioni comunali. La presentazione ha evidenziato come si tratti di un progetto nato nel tempo, legato a un percorso e a un’idea condivisa. I rappresentanti hanno spiegato che l’obiettivo è andare oltre uno slogan, puntando a una visione più ampia per il futuro della città.

“Oggi non presentiamo semplicemente un simbolo elettorale. Oggi raccontiamo un percorso. Un’idea. Una visione che nasce da lontano e che, passo dopo passo, è diventata qualcosa di molto più grande di uno slogan.Sono le parole di Domenico Giannetta, consigliere regionale capogruppo di Forza Italia.🔗 Leggi su Reggiotoday.it “Ogni Giorno Reggio Calabria”, Giannetta: convintamente al fianco di Cannizzaro Notizie correlate Elezioni comunali, Salvini: "Liste della Lega saranno fortissime a Messina e Reggio CalabriaLo ha affermato il ministro intervendo in videocollegamento al direttivo regionale della Lega Sicilia in corso a Messina “In Sicilia come in Calabria... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Elezioni comunali, presentato il simbolo Ogni Giorno Reggio Calabria; Amministrative 2026, la lista Chieti in Comune a sostegno di Cascini si presenta: Partiamo sfavoriti, ma possiamo scegliere i migliori; Comunali, le squadre dei candidati sindaci: ecco quante liste ci saranno; Scopelliti e Cannizzaro lanciano Reggio Futura. Il deputato: Nessuna competizione tra di noi. L'ex governatore: Ridare un sogno alla città. Comunali Reggio, nasce la lista civica ‘Insieme si può’ a sostegno di Cannizzaro SindacoIl presidente Bruno Occhiuto: Solo unendo le forze possiamo costruire una città più vivibile, più giusta e con maggiori opportunità per tutti. 3 le priorità ... citynow.it Innovazione, inclusione sociale e partecipazione, la proposta di Anna NuceraReggio verso le elezioni comunali. Entra nel vivo la campagna elettorale: la prima candidata sindaca, Anna Nucera, ha presentato il suo progetto di democrazia partecipata. Innovazione, inclusione ... rainews.it Elezioni comunali, presentato il simbolo di “Ogni Giorno Reggio Calabria”. Giannetta: "convintamente al fianco di Cannizzaro" | INTERVISTA - facebook.com facebook