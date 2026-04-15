Recentemente si è aperto un dibattito sulla validità dell'Unione europea, con alcuni sostenitori che la considerano inutile e altri che la criticano aspramente. Tra le accuse più frequenti, si evidenzia come alcune politiche adottate possano avere effetti dannosi, senza che siano evidenti benefici concreti. La discussione si concentra sui rischi e sui benefici di un'istituzione che, secondo alcuni, dovrebbe rivedere le proprie modalità di intervento.

Se l'Unione europea fosse inutile e basta, non sarebbe un problema. Il fatto è che è dannosa. Ci abbiamo pensato ieri, quando abbiamo letto le dichiarazioni del Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen - un Mario Monti in versione tedesca: il peggio - al termine del collegio dei commissari europei dedicato alle ripercussioni energetiche della guerra in Medioriente. Con logica inoppugnabile, e una rara combinazione di malvagità e ritardo che rende l'idea di Europa insopportabile, Ursula ha suggerito che "l'energia più economica è quella che non usi". Sbalorditiva nella sua semplicità. Dalla burocrazia alla idiocrazia. Poi ci spiegheranno perché Trump dovrebbe essere più imbarazzante della Von der Leyen.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Elettroshock

Elettroshock