Elenchi regionali per il ruolo 2026 | la provincia si sceglie in estate se si viene convocati

Il 13 aprile 2026, durante un question time su OrizzonteScuola TV condotto da Andrea Carlino e con la partecipazione della docente Sonia Cannas, si è discusso del decreto attuativo riguardante gli elenchi regionali per le immissioni in ruolo nel 2026. È stato specificato che la provincia verrà scelta in estate, in caso di convocazione, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità.

Nel question time del 13 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stato affrontato il tema del decreto attuativo relativo agli elenchi regionali per l’immissione in ruolo. Il provvedimento è in via di pubblicazione e, secondo le indicazioni fornite, nei prossimi giorni dovrebbe aprirsi la finestra per la presentazione delle domande di inserimento. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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